MLB: Line-ups definidos para juego 4 de la Serie Mundial 2025

Después de seis horas, 39 minutos, 18 innings, 19 lanzadores en acción y 2 jonrones de Shohei Ohtani, el juego 4 de la Serie Mundial de la MLB entre Azulejos de Toronto y Los Ángeles Dodgers promete ser interesante como los tres primeros.

Freddie Freeman dio jonrón de oro en el episodio número 18 para darle una victoria por 6-5 a Los Ángeles y tomar ventaja de 2-1 en la Serie.

Los mánagers Dave Roberts y John Schneider tienen todo listo con las alineaciones confirmadas.

Shohei Ohtani, quien se embasó nueve veces, con dos cuadrangulares, dos dobles y cinco bases por bolas, cuatro de ellas intencionales, será el encargado de subir al montículo en el Dodger Stadium.

Por su parte, el derecho Shane Bieber tomará la responsabilidad por Toronto.

El partido estará en vivo por RPC desde las 7:00 p.m.

Line-up de los Azulejos de Toronto - MLB

image

Line-up de Los Ángeles Dodgers

image

