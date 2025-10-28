SERIE A Fútbol Internacional -  28 de octubre de 2025 - 18:41

Atalanta y AC Milan igualaron en la fecha 9 de la Serie A

Atalanta y AC Milan igualaron en un gran partido de la novena jornada de la Serie A de Italia 2025-2026

Atalanta y AC Milan igualaron en la fecha 9 de la Serie A

Atalanta y AC Milan igualaron en la fecha 9 de la Serie A

FOTO: AC MILAN

El AC Milan desaprovechó la oportunidad de ascender al segundo puesto de la Serie A italiana 2025-2026 al empatar en Bérgamo ante el Atalanta (1-1) por la fecha 9.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acmilan/status/1983287537016705302&partner=&hide_thread=false

Y, sin embargo, las cosas habían comenzado bien para el equipo de Massimiliano Allegri con la apertura del marcador en el minuto 4 por medio de Samuele Ricci.

Pero el Milan, aún sin Adrien Rabiot y Christian Pulisic, levantó el pie del acelerador y el Atalanta lo aprovechó.

Ademola Lookman rescató al Atalanta

La "Dea" empató con justicia con un gol de Ademola Lookman (35') y hubiera podido quedarse los tres puntos con un tiro de Davide Zappacosta (85') al que respondió a la perfección el arquero francés Mike Maignan.

Después de este tercer empate en cuatro partidos, los Rossoneri son terceros a tres del Nápoles.

El Atalanta, abonado a los empates (7 en nueve partidos), es séptimo con 13 puntos.

La Roma (2º, 18 unidades) se enfrenta al Parma el miércoles, mientras que la Juventus de Turín (8º, 12 puntos), que destituyó a Igor Tudor el lunes, recibirá al Udinese con un técnico interino.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Andrés Andrade anota con el Lask Links en octavos de la Copa de Austria

Kevin De Bruyne será operado y estará de baja por tres meses con el Napoli

Leonardo Balerdi es baja con el Olympique Marsella por lesión en la pantorrilla

Recomendadas

Últimas noticias