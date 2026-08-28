India tendrá rival sudamericano luego de enfrentar a Panamá

La selección de Uruguay se enfrentará el próximo 6 de octubre a India en un amistoso que se disputará en la ciudad de Calcuta y que será el tercero que la Celeste disputará bajo las órdenes del exfutbolista Diego Forlán.

"Tercer amistoso confirmado para la Fecha FIFA de septiembre-octubre", apuntó este viernes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus redes sociales, donde adelantó que el juego será en el estadio Vybk.

Anteriormente, había informado que el 24 de septiembre se medirá con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi y el 28 de septiembre se enfrentará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium.

Estos juegos serán los primeros de Uruguay bajo las órdenes de Diego Forlán, director técnico de la sub-20 e interino de la absoluta tras la salida del cargo del argentino Marcelo Bielsa.

Durante su presentación, el exjugador de Atlético de Madrid, Manchester United e Independiente de Avellaneda dijo sentir como "un privilegio enorme" su designación como seleccionador interino de Uruguay, pero afirmó que será "difícil" que su experiencia vaya más allá de marzo, mes de las elecciones que deben marcarán el rumbo de la AUF.

¿Vuelta de Suárez a Uruguay?

Ese mismo día, al ser consultado por una posible vuelta de Luis Suárez a la selección nacional, indicó: "Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?".

De acuerdo con esto, en las próximas semanas se sabrá si el deportista del Inter Miami vuelve a vestir la Celeste tras su retiro de la selección.

Suárez se despidió de la Celeste en septiembre de 2024 y poco después fue muy crítico con Bielsa y lo culpó de tensar el ambiente dentro de la plantilla.

El 1 de abril de este año afirmó que nunca le diría que no a la selección e incluso aclaró que había hablado con el seleccionador nacido en Argentina. Sin embargo, este no lo convocó para jugar el Mundial.

Mientras espera su debut al frente de la absoluta, Forlán dirigió esta semana a la sub-20 en dos amistosos frente a Paraguay que acabaron con victorias de la Albirroja por 0-2 y 2-3.

FUENTE: EFE