El Salvador vs Selección de Panamá: Las 3 claves tácticas que definirán el partido de Eliminatorias

La Selección de Panamá de Thomas Christiansen urgida de victorias para evitar que sus rivales se escapen en el grupo A de las Eliminatorias CONCACAF.

La "Roja" suma apenas dos puntos luego de igualar sin goles en su visita a Surinam y luego 1-1 ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Claves tácticas para el El Salvador vs Selección de Panamá

Esquema

El DT hispano-danés había estado utilizando por mucho tiempo un esquema de cinco defensores (con sus respectivos carrileros), con dos pivotes y tres jugadores en el frente de ataque. Pero en los últimos meses cambió su parado táctico y cambió a un 4-2-3-1 en los últimos partidos en eliminatoria y en Copa Oro.

Jugadores

Ante el cambio de esquema o no, podría darse la oportunidad de que José Córdoba ingrese a la alineación titular junto a Fidel Escobar y Andrés Andrade. Además, ante la baja de Aníbal Godoy, se espera que Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez ocupen el medio sector. También en el frente de ataque están las opciones de "Pumita" Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Ismael Díaz, Azarías Londoño ocupen esas ubicaciones. Finalmente está a la expectativa del nueve con Tomás Rodríguez, Cecilio Waterman y José Fajardo como las opciones.

Cambios

Uno de los cuestionamientos sobre el DT ha sido al momento de hacer las sustituciones, donde algunos medios alegan "cambios automáticos" y tardíos en los encuentros, generando que no exista una respuesta inmediata en el partido o que no de tiempo a que entren en la dinámica del duelo.