Eliminatorias CONCACAF: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá? AFP

La Selección de Panamá disputó sus dos primeros encuentros en las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 donde igualó en ambos partidos.

Primero en el Dr. Franklin Essed Stadium, los dirigidos por Thomas Christiansen igualaron sin goles. Mientras que en el segundo partido ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá empató 1-1 con gol de Carlos Harvey.

Tras estos dos encuentros, Surinam lidera el grupo A con cuatro puntos, seguido de El Salvador con tres, Panamá con dos y Guatemala con uno.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá?

Panamá enfrentará el próximo 10 de octubre a El Salvador en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González a las 8:00 P.M.

Luego Panamá recibirá en el Estadio Rommel Fernández a Surinam el martes 14 de octubre a las 9:00 P.M.