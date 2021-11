EN VIVO: Conferencia de prensa de Thomas Christiansen

Live Blog Post

12:53 - BAJAS DE QUINTERO Y BÁRCENAS

"Hablé con Yoel Bárcenas esta mañana. Si me hubiera dado una respuesta que salió a correr sin molestias, podría haber sido incluido. La respuesta no fue para traerle. El tema de Quintero, tiene una lesión de grado 2, por lo que no puede llegar a ninguno de los dos compromisos, igual Harold Cummings".