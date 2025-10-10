Eric Davis llegó a 100 partidos con la selección de Panamá

Eric Davis, lateral izquierdo de la Selección de Panamá, al pisar la cancha del Estadio Cuscatlán este viernes llegó a cien partidos con la camiseta del onceno nacional.
Los 100 partidos de Eric Davis con la selección de Panamá
Desde su debut en el 2010 en un amistoso contra Venezuela, Davis de 34 años llegó al centenar de partidos con 8 goles anotados. Los compromisos están divididos en 29 de Eliminatorias, 24 amistosos, 18 en Copa Oro, 11 en Torneo UNCAF, 11 en CONCACAF Nations League, 4 en Copa América, 2 en el Mundial de Rusia 2018 y 1 en la Copa América Centenario Play-In.