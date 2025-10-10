Marea Roja Marea Roja -  10 de octubre de 2025 - 20:27

Eric Davis llegó a 100 partidos con la selección de Panamá

El lateral izquierdo Eric Davis jugó su encuentro 100 con la Selección de Panamá, en el choque ante El Salvador.

FOTO: ERIC DAVIS

Eric Davis, lateral izquierdo de la Selección de Panamá, al pisar la cancha del Estadio Cuscatlán este viernes llegó a cien partidos con la camiseta del onceno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1976821648251605238&partner=&hide_thread=false

El jugador del CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) ha mostrado un buen nivel en la Copa Centroamericana, razón por la cual recibió la oportunidad del técnico Thomas Christiansen para ser titular y capitán en un complicado partido contra El Salvador, en la tercera jornada del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Los 100 partidos de Eric Davis con la selección de Panamá

Desde su debut en el 2010 en un amistoso contra Venezuela, Davis de 34 años llegó al centenar de partidos con 8 goles anotados. Los compromisos están divididos en 29 de Eliminatorias, 24 amistosos, 18 en Copa Oro, 11 en Torneo UNCAF, 11 en CONCACAF Nations League, 4 en Copa América, 2 en el Mundial de Rusia 2018 y 1 en la Copa América Centenario Play-In.

