Eric Davis llegó a 100 partidos con la selección de Panamá

Eric Davis, lateral izquierdo de la Selección de Panamá, al pisar la cancha del Estadio Cuscatlán este viernes llegó a cien partidos con la camiseta del onceno nacional.

Con su participación en el encuentro de esta noche, Eric Davis llega a 100 partidos con la Selección #PanamáMayor.



¡Felicitaciones Eric !#MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/xykdPt3c8H — FEPAFUT (@fepafut) October 11, 2025 El jugador del CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) ha mostrado un buen nivel en la Copa Centroamericana, razón por la cual recibió la oportunidad del técnico Thomas Christiansen para ser titular y capitán en un complicado partido contra El Salvador, en la tercera jornada del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

