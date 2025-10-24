Juegos Centroamericanos 2025: Panamá supera a Costa Rica para liderar grupo

La Selección de Panamá Sub-20 derrotó a Costa Rica 3-0 en la segunda jornada del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos 2025 , encuentro que se realizó en el Estadio Cementos Progreso.

Panamá tomó ventaja a casi media hora de partido gracias a un gol de Josué Vergara que tomó un balón de un compañero que se la acomodó y definió a la izquierda superior del arco del portero tico.

En la segunda parte, gracias a un balón largo de Ángel Díaz que no pudo despejar la defensa, Josué Vergara tomó el esférico para pasarla a su izquierda para la aparición de Héctor Ríos que tras llevarse a un rival, definió ante la salida del arquero.

Sobre el final del partido una escapada de Ángel Díaz, dejó un pase atrás para Héctor Ríos que recortó y disparó al fondo del arco.

El domingo 26, Panamá se estará midiendo al segundo lugar del grupo A (Guatemala, El Salvador o Nicaragua), a las 4:30 p.m.

Panamá Sub-20 por medallas

Los dos equipos que caen en semifinales estarán disputando el partido por la medalla de bronce el próximo martes 28 de octubre a las 11:00 a.m.

Mientras que los ganadores estarán jugando por la medalla de oro a las 2:00 p.m.