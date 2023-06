Ismael Díaz: "Aveces la suerte no está del lado de uno"

El atacante panameño Ismael Díaz , se refirió en zona mixta a la mala suerte que tuvieron los atacantes panameños de cara a portería en el Final Four de Liga de Naciones Concacaf , donde perdieron 0-2 ante Canadá.

"No se tuvo la suerte de que el balón entrara, creo que hubiera ayudado y equilibrado un poco el partido; hay que seguir trabajando y no queda de otra", inició.

La suerte no los acompañó

Para Ismael la suerte no jugó del lado de ellos y por eso Canadá logró ser eficaz de cara al arco.

"Aveces la suerte no está del lado de uno , no hay otra cosa que seguir trabajando, afinando esos detalles, ojalá en el próximo partido se nos de y a seguir adelante".

"Creo que se trabajó de buena forma, realmente no tuvimos el partido que queríamos, pero vamos a seguir trabajando para eso", finalizó el jugador de la Universidad Católica de Ecuador.

Problemas físicos

El jugador de la selección de Panamá también comentó sobre los problemas físicos que hicieron que entrenara separado del grupo días antes del partido.

"Era un problema físico que se me presentó cuando llegue aquí, realmente vengo saliendo de una lesión, necesito minutos para seguir agarrando ritmo".

"Yo y el cuerpo médico estábamos asustados, porque en su momento no pude entrenar, pero gracias a Dios me hice el examen y no salió gran cosa", comentó Ismael sobre los días previos al partido donde estaba en duda.