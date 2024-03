Jorge Dely Valdés: "En la sub-20 no vemos un perfil como para meterle presión a Fajardo, Waterman"

Jorge Dely Valdés y el relevo de la delantera de Panamá

"En la sub-20 no vemos un perfil como para meterle presión a Fajardo, Waterman, por allí de repente quien sabe, aparezca uno o dos. Es importante ver las selecciones juveniles, sub-17, sub-20 para que esa generación de futbolistas sea el relevo. Después son partidos, si los delanteros no marcan goles ya los delanteros no sirve y no es así, en la selección hay poco tiempo para trabajar, más allá de que hay un proceso largo. Cuando los jugadores meten goles son unos fenómenos".