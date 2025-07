Jorge Dely Valdés: Jugadores del Plaza Amador y la falencia que observa en la selección

El seleccionado Sub-20 añadió: "Yo hice una conferencia donde invité a todos los clubes, los gerentes deportivos para presentar el plan de trabajo que tenía hasta el mundial y pedimos colaboración, asistieron todos, porque sabíamos que venía el torneo local, también habían tres equipos involucrados, CAI, Plaza, Sporting que iban a jugar torneo internacional. Por qué era importante (los tres clubes) van a jugar todo agosto y nosotros no vamos a convocar jugadores de ninguno de esos tres equipos. Por eso era importante que vinieran para los compromisos en Colombia para poder verlos".

Jorge Dely Valdés muestra su molestia

"Me molesta que también digan que no se convocó, nosotros lo convocamos, hicimos la convocatoria y Plaza dijo Walder no, y no solamente Walder, Joseph Jones tampoco. A Julio Rodríguez lo prestaron, a Sean Dean lo prestaron, por eso digo, no es obligación que lo presten, pero también hicimos una reunión antes, ese día nos hubiesen dicho".

Carencia en el equipo

El jugador que juegue sin balón "aquí hay muchos que les cuesta y yo voy a tomar eso en cuenta", expresó Dely algo que ya había mencionado en anteriores declaraciones.

Panamá está ubicado en el grupo B del Mundial Sub-20 de Chile y se estrenará ante Paraguay.