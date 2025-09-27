MAREA ROJA Marea Roja -  27 de septiembre de 2025 - 20:25

Jorge Dely Valdés: "Perdimos por una distracción en el área", luego de la derrota ante Paraguay

Jorge Dely Valdés habló de la derrota de Panamá ante Paraguay en su debut en el Mundial U20 en Chile.

FOTO: FPF

El entrenador de la selección de Panamá U20 Jorge Dely Valdés dio declaraciones tras su derrota ante Paraguay 3-2 en el inicio del Mundial U20 en Chile 2025 este sábado.

"Una primera parte donde hubo mucha impresión por parte de nosotros, perdimos muchos balones, por el momento nos desprendíamos rápido del balón, en algunas los jugadores trataban de buscar el balón al espacio y lo anticipaban, lo mejoramos en la segunda parte, cuando cambiamos al 4-1-4-1".

Jorge Dely Valdés reconoce que fueron mejores en la segunda parte

El DT panameño manifestó que ese tercer gol de Paraguay llegó en un momento de distracción del onceno panameño y ahora se complican las cosas a falta de dos partidos en la fase de grupos.

"En la segunda parte tuvimos más aproximaciones, más llegadas, antes que marcaran, tuvimos ese 3-2 con el cabezazo, una distracción en el área, un jugador como Caballero que lo dejan solo en el área y un jugador con mucha personalidad, de la manera que domina el balón y se gira demostró ser un gran jugador en esa posición".

Panamá jugará el próximo martes 30 de septiembre ante Ucrania que ya sumó una victoria ante Corea del Sur, el partido será transmitido por RPC desde las 3:00 pm.

