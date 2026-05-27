Mundial 2026: Edgardo Fariña y la difícil etapa que atravesó durante su recuperación

La Selección de Panamá cumplió este miércoles con su segundo entrenamiento después de revelar la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 .

El defensor Edgardo Fariña fue uno de los jugadores que habló con la prensa antes de iniciar el entreno en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, ubicado en Burunga, distrito de Arraiján.

"Para mí fue algo duro todos esos meses donde me perdí muchos partidos por lesión, pero creo que es algo del proceso y me ayuda a tener una mentalidad más fuerte", destacó.

A pesar de jugar 14 partidos en la liga local de Rusia, Fariña se perdió 10 partidos por lesión muscular y otra en la rodilla.

"Yo pienso que soy un jugador muy positivo y lo que me está pasando hoy se lo agradezco a Dios", señaló el futbolista del FC Pari Nizhniy Novgorod de Rusia.

"Uno siempre aprende de los compañeros aunque sean de la misma edad y creo que existe una buena competencia", agregó el futbolista de 24 años de edad.

Para finalizar, destacó que el cuerpo técnico siempre estuvo en comunicación con él durante su recuperación.

Últimos entrenos de la selección de Panamá en suelo patrio

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen realiza este miércoles su penúltimo entrenamiento previo a viajar el jueves a Río de Janeiro, Brasil para disputar un amistoso el domingo 31 de mayo frente a la selección local.