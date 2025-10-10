José Córdoba sale lesionado vs El Salvador en el Estadio Cuscatlán

El defensor de la Selección de Panamá , José Córdoba , sufrió una lesión en el inicio de partido contra El Salvador en el Estadio Cuscatlán, correspondiente a la tercera jornada del grupo A en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Jiovany Ramos ingresó de cambio en lugar del jugador del Norwich City Football Club de la English Football League Championship de Inglaterra.

¡MALAS NOTICIAS! José Córdoba se lesiona al minuto 9 de partido y pide el cambio. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/8GtZzk34Ey

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El momento de la lesión ocurrió al minuto 10' de partido, cuando "Coto" se tiró al césped tocándose el muslo derecho.

La mala fortuna para José Córdoba

En Eliminatorias este era su quinto choque con Panamá y volvía a sumar minutos después de ser suplente en la ventana pasada contra Surinam y Guatemala.

El zaguero de 24 años ha disputado de momento seis partidos en la temporada 2025-2026 en la segunda división del fútbol inglés.