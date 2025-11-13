Marea Roja Marea Roja -  13 de noviembre de 2025 - 23:31

José Fajardo confía en mejorar los errores para cerrar las Eliminatorias en Panamá

El goleador José Fajardo habló luego de la victoria contra Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF.

"Pudimos darle la victoria a Panamá, algo que queríamos todos, pero lo importante es la felicidad de un pueblo panameño con la victoria de hoy, seguro están contentos y esperamos darle una buena alegría en el Rommel", dijo el encargado de anotar el gol del triunfo sobre los guatemaltecos.

José Fajardo acepta que sufrieron

El seleccionado nacional aceptó que sufrieron en el segundo tiempo, después de irse al descanso con una ventaja de 2-0.

"Hoy sufrimos, pero dominamos el primer tiempo y nosotros habíamos hablado en el camerino, que si Guatemala marcaba, iba a presionarnos y creo que los dos goles fueron desconcentración nuestra", añadió el atacante de la Universidad Católica.

Para finalizar, el jugador de 32 años dijo que deben corregir los errores que cometieron en este partido para no repetirlos en Panamá cuando enfrenten a El Salvador.

