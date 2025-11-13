Selección de Panamá superó a Guatemala y mantiene vivo el sueño mundialista

La Selección de Panamá visitó Guatemala y tras un recibimiento con amenazas e insultos, saltó al terreno de juego del Estadio del Trébol con mucha ilusión y se llevó una sufrida victoria 3-2 con doblete de Cecilio Waterman y un tanto de José Fajardo en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

El primer gol del onceno nacional llegó al minuto 30', cuando el lateral izquierdo Eric Davis lanzó un centro y a pura fuerza, el delantero del Coquimbo Unido ganó contra el defensor y mandó el balón al fondo de las redes con un potente remate de pierna derecha, imposible de atajar para Nicholas Hagen.

¡VAMOS PANAMÁ! Los nuestros vencieron 3-2 a Guatemala y seguimos con opciones de clasificar. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/sIeHIDnuf0

El segundo tanto que firmó el doblete de Cecilio cayó 44' con un disparo desde afuera del área, con asistencia de Andrés Andrade.

En el segundo tiempo, el conjunto chapín igualó el partido con goles de Arquimedes Ordóñez al 69' y Rudy Muñoz al 74', pero José Fajardo definió de pierna derecha al 77' para certificar el triunfo en un cierre de partido dramático.

Panorama de la Selección de Panamá

La victoria deja a los dirigidos por Thomas Christiansen (+2) en la segunda posición del grupo A con 9 puntos, misma cantidad que tiene Surinam (+5), quien es líder por diferencia de goles.

Panamá cierra la ronda final enfrentando a El Salvador, el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm).

El onceno nacional si quiere clasificar de manera directa al Mundial, debe ganar por más de tres goles y esperar el resultado de Surinam en su partido contra Guatemala en el "Estadio Del Trébol". En caso de que Surinam empate o pierda en la última fecha y Panamá sume de tres, los nuestros clasifican sin importar la diferencia de goles.