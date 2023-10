José Luis Rodríguez habla sobre regreso tras la lesión

José Luis Rodríguez comentó lo feliz y triste que se encontraba con el rendimiento de la selección de Panamá en la Copa Oro 2023.

"Apoyé a los compañeros como otro aficionado más, como panameño que soy y muy contento por el desenvolvimiento de ellos, triste de mi parte por no estar con ellos".

¡El regreso del Pumita!



José Luis Rodríguez comentó su felicidad tras volver a una convocatoria con la selección de Panamá.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/IUasRLeU03 — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 11, 2023

Momentos duros tras la lesión

"Fue lo que elegí y no es fácil, he pasado por dos lesiones graves pero soy lo suficiente fuerte para haber salido de ellas y lo he vuelto a hacer con el apoyo del club".

Pumita señaló que no tiene problema con la posición que Thomas Christiansen le pueda pedir en los próximos dos partidos de Liga de Naciones Concacaf.

"Estoy a la disposición de lo que quiera el entrenador, en Famalicao he jugado por derecha pero en los últimos duelos en izquierda y no tengo problemas".