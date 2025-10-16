Juegos Centroamericanos 2025: FPF presenta convocatorias de las selecciones de Panamá

La XII edición de los Juegos Centroamericanos 2025 están por empezar en Guatemala y el fútbol panameño dice presente con cinco equipos y más de 80 atletas que lucharán por entrar al podio y colgarse la medalla de oro.

Representando al Comité Olímpico de Panamá (COP), por la Federación Panameña de Fútbol (FPF) , están los equipos de Futsal Masculino, Futsal Femenino, Sub-20 Masculino, Sub-23 Femenino y Fútbol Playa Masculino.

Los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala 2025 se realizarán del 17 al 30 de octubre.

Se esperan más de 3 mil atletas provenientes de los sietes países centroamericanos: Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Belice.

Para el fútbol, su calendario de actividades deportivas inicia mañana, 17 de octubre con los partidos de la Selección de Fútbol Playa, a disputarse en las canchas de arena del Complejo Deportivo Greenfield, en Ciudad de Guatemala.

La Ceremonia de Inauguración se llevará a cabo el lunes 20 de octubre en Ciudad Cayalá, mientras que la Ceremonia de Clausura está programada para el jueves 30 de octubre.

CONVOCATORIAS DE PANAMÁ PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS 2025

FUENTE: FPF