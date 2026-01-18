Kadir Barría debuta con la Selección de Panamá y con el 18 de "Matador" Tejada

Kadir Barría finalmente ha cumplido uno de sus sueños, poder vestirse con la Selección de Panamá , en un partido amistoso ante Bolivia donde sale como titular.

El ahijado del "Matador" Tejada confesó durante la semana que "es una emoción muy grande, vengo todos los días, me despierto temprano ya con ganas de venir, venir a entrenar, estar al lado de ellos, y bueno, gracias a Dios, ahora mismo estoy viviendo un sueño”.

Barría sale al campo con la camiseta número 18, dorsal que en su momento utilizó Luis Tejada.

El joven delantero ha marcado dos goles con el primer equipo del Botafogo, donde inició con el equipo Sub-20 y que este año inició jugando la Copinha.

El recinto elegido por la Federación Boliviana de Fútbol para este amistoso es el Estadio IV Centenario, con capacidad para 17 mil personas, césped natural y en donde juega el club Real Tomayapo de la primera división del fútbol boliviano.