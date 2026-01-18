FÚTBOL Fútbol Internacional -  18 de enero de 2026 - 14:20

LaLiga: Alineación de Real Sociedad y FC Barcelona

Conoce las alineaciones del duelo de LaLiga de esta tarde entre la Real Sociedad y el FC Barcelona en Anoeta.

Real Sociedad y FC Barcelona presentaron sus onces para importante compromiso en la jornada de la competición española (LaLiga) desde San Sebastián.

Hansi Flick irá con todo en la visita, pese a la baja de su estrella brasileña Raphinha, pieza clave en las alineaciones culés a lo largo de las últimas temporadas.

Alineación del FC Barcelona

  • Portería: Garcia.
  • Defensa: Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde
  • Mediocampo: Pedri, De Jong, Fermín
  • Delantera: Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Turrientes; Kubo, Brais, Guedes; y Oyarzabal.

El Barcelona llega como líder absoluto, con 49 puntos, mientras que los locales se encuentran de momentos de número 13, con 21 unidades.

