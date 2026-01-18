LaLiga: Alineación de Real Sociedad y FC Barcelona

Real Sociedad y FC Barcelona presentaron sus onces para importante compromiso en la jornada de la competición española (LaLiga) desde San Sebastián.
Alineación del FC Barcelona
- Portería: Garcia.
- Defensa: Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde
- Mediocampo: Pedri, De Jong, Fermín
- Delantera: Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Turrientes; Kubo, Brais, Guedes; y Oyarzabal.
El Barcelona llega como líder absoluto, con 49 puntos, mientras que los locales se encuentran de momentos de número 13, con 21 unidades.