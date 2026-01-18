LaLiga: Alineación de Real Sociedad y FC Barcelona

Real Sociedad y FC Barcelona presentaron sus onces para importante compromiso en la jornada de la competición española (LaLiga) desde San Sebastián.

Hansi Flick irá con todo en la visita, pese a la baja de su estrella brasileña Raphinha, pieza clave en las alineaciones culés a lo largo de las últimas temporadas.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse