¡DEBUT SOÑADO!: Kadir Barría anota su primer gol con la Selección de Panamá

En apenas cinco minutos, Kadir Barría se estrenó con la Selección de Panamá con gol luego de una asistencia de Kahiser Lenis.

El estreno de Kadir Barría no pudo ser mejor luego de anotar gol en apenas cinco minutos con la Selección de Panamá en Bolivia.

Eddie Roberts desde su área mandó un pase largo para Kahiser Lenis que puso el pase filtrado para Kadir Barría que remató por bajo ante la salida de Lampe.

La historia del delantero del Botafogo ha estado ligado a la selección panameña ya que es ahijado de Luis "Matador Tejada, además el día que marcó sus primeros goles con el primer equipo en Brasil, fue el mismo día que Panamá clasificó a la Copa del Mundo.

El joven delantero fue una de las grandes novedades de esta convocatoria y que el próximo jueves se medirán a México en el Estadio Rommel Fernández.

Gol de Kadir Barría

