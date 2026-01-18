Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a Bolivia

La Selección de Panamá visita a Bolivia para un partido amistoso (No fecha FIFA) como preparación para el Mundial 2026 desde el Estadio IV Centenario, Tarija.
31 de agosto 2003: Bolivia 3-0 Panamá – Amistoso – La Paz
20 de agosto 2008: Bolivia 1-0 Panamá – Amistoso – La Paz
25 de marzo 2011: Panamá 2-0 Bolivia – Amistoso – Ciudad de Panamá
10 de agosto 2011: Bolivia 1-3 Panamá – Amistoso – Santa Cruz
6 de junio 2016: Panamá 2-1 Bolivia – Copa América – Orlando
27 de agosto 2023: Bolivia 1-2 Panamá – Amistoso – Cochabamba
1 de julio 2024: Panamá 3-1 Bolivia – Copa América – Orlando
La última vez que Panamá visitó Bolivia fue para un amistoso disputado el 27 de agosto del 2023 en la ciudad de Cochabamba, con victoria panameña de 2-1 con goles de Khaiser Lenis.