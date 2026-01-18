MAREA ROJA Marea Roja -  18 de enero de 2026 - 15:12

Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a Bolivia

La Selección de Panamá visita a Bolivia para un partido amistoso (No fecha FIFA) como preparación para el Mundial 2026 desde el Estadio IV Centenario, Tarija.

Alineación de la Selección de Panamá

  • Eddie Roberts
  • Abdul Knight
  • Ricardo Phillips Jr.
  • Omar Córdoba
  • Jorge Gutiérrez
  • Kadir Barría
  • Kahiser Lenis
  • José Murillo
  • Aimar Sánchez
  • Javier Rivera
  • Orman Davis

HISTORIAL

Las selecciones de Panamá y Bolivia se han enfrentado en 7 ocasiones con ventaja para Panamá con 5 victorias y 2 derrotas.

31 de agosto 2003: Bolivia 3-0 Panamá – Amistoso – La Paz

20 de agosto 2008: Bolivia 1-0 Panamá – Amistoso – La Paz

25 de marzo 2011: Panamá 2-0 Bolivia – Amistoso – Ciudad de Panamá

10 de agosto 2011: Bolivia 1-3 Panamá – Amistoso – Santa Cruz

6 de junio 2016: Panamá 2-1 Bolivia – Copa América – Orlando

27 de agosto 2023: Bolivia 1-2 Panamá – Amistoso – Cochabamba

1 de julio 2024: Panamá 3-1 Bolivia – Copa América – Orlando

La última vez que Panamá visitó Bolivia fue para un amistoso disputado el 27 de agosto del 2023 en la ciudad de Cochabamba, con victoria panameña de 2-1 con goles de Khaiser Lenis.

