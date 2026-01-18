BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  18 de enero de 2026 - 00:18

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 13

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar la jornada 13 en la Copa Caja de Ahorros.

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse la jornada 12 en la primera fase del torneo. Repasa la tabla de posiciones al completo.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste / 13 / 12 / 1
  2. Coclé / 13 / 10 / 3
  3. Panamá Este *12 /8 / 4
  4. Chiriquí* /12 / 7 / 5
  5. Los Santos 13 / 7 / 6
  6. Panamá Metro 13 / 7 / 6
  7. Chiriquí Occidente /13 / 6 / 7
  8. Bocas del Toro /13 / 5 / 8
  9. Darién 13 / 5 / 8
  10. Herrera** 11 / 4 / 7
  11. Colón / 13 / 3 / 10
  12. Veraguas 13 / 2 / 11

Panamá Este y Chiriquí tienen un juego pendiente, mientras que Herrera dos.

