Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 13

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse la jornada 12 en la primera fase del torneo. Repasa la tabla de posiciones al completo.
- Panamá Oeste / 13 / 12 / 1
- Coclé / 13 / 10 / 3
- Panamá Este *12 /8 / 4
- Chiriquí* /12 / 7 / 5
- Los Santos 13 / 7 / 6
- Panamá Metro 13 / 7 / 6
- Chiriquí Occidente /13 / 6 / 7
- Bocas del Toro /13 / 5 / 8
- Darién 13 / 5 / 8
- Herrera** 11 / 4 / 7
- Colón / 13 / 3 / 10
- Veraguas 13 / 2 / 11
Panamá Este y Chiriquí tienen un juego pendiente, mientras que Herrera dos.