Selección de Panamá: Posible alineación para el amistoso ante Bolivia

La Selección de Panamá visita a Bolivia en en el Estadio IV Centenario, en ciudad de Tarija en un partido amistoso como preparación rumbo al Mundial 2026.
Posible once de la Selección de Panamá ante Bolivia
- Eddie Roberts
- Luis Asprilla
- Daniel Aparicio
- Javier Rivera
- Aimar Sánchez
- Jorge Gutiérrez
- Jovani Welch
- José Murillo
- Kahiser Lenis
- Ricardo Phillips Jr.
- Kadir Barría
El onceno nacional estará recibiendo en casa al seleccionado de México, este jueves 18 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez,