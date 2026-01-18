Selección de Panamá: Posible alineación para el amistoso ante Bolivia FOTO / FPF

La Selección de Panamá visita a Bolivia en en el Estadio IV Centenario, en ciudad de Tarija en un partido amistoso como preparación rumbo al Mundial 2026.

Para este partido se podría producir el estreno del delantero del Botafogo de 18 años Kadir Barría con la Selección que dirige Thomas Christiansen.

