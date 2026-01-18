MAREA ROJA Marea Roja -  18 de enero de 2026 - 09:48

Selección de Panamá: Posible alineación para el amistoso ante Bolivia

La Selección de Panamá visita a Bolivia en en el Estadio IV Centenario, en ciudad de Tarija en un partido amistoso como preparación rumbo al Mundial 2026.

Para este partido se podría producir el estreno del delantero del Botafogo de 18 años Kadir Barría con la Selección que dirige Thomas Christiansen.

Posible once de la Selección de Panamá ante Bolivia

  • Eddie Roberts
  • Luis Asprilla
  • Daniel Aparicio
  • Javier Rivera
  • Aimar Sánchez
  • Jorge Gutiérrez
  • Jovani Welch
  • José Murillo
  • Kahiser Lenis
  • Ricardo Phillips Jr.
  • Kadir Barría

El onceno nacional estará recibiendo en casa al seleccionado de México, este jueves 18 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez,

