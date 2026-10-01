La selección de Panamá empató ante Nueva Zelanda y cayó en penales en la Copa Kirin

La selección de Panamá de Thomas Christiansen empató 1-1 ante Nueva Zelanda en su segundo amistoso de la fecha FIFA, esta vez en la Copa Kirin en la ciudad de Yokohama, Japón.

El equipo panameño dominó los primeros 10' minutos del partido, con la posesión y ofensiva mayormente por izquierda con Jorge Gutiérrez y José Luis Rodríguez, pero sin tiros al arco.

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La respuesta de Nueva Zelanda llegó rápido sobre el minuto 13' del partido, con buena jugada colectiva, que terminó de buena forma Marko Stamenic.

"La Roja" reaccionó y tuvo llegadas claras con Giovany Herbert al 22', que no pudo darle dirección a un pase de "Blacki" y al 31' José Fajardo, que disparó de pierna derecha luego de una buena contra, pero con poca fuerza.

Al 35' nuevamente apareció José Fajardo, esta vez llegando al área para cerrar, pero no definió de buena forma al pase de "Pumita" que apareció con velocidad por banda izquierda.

Estreno como goleador de Giovany Herbert

El colonense de 21 años de edad Giovany Herbert puso el empate en el marcador al 45+2' con buena definición de pierna izquierda con asistencia de José Luis Rodríguez.

Segundo tiempo con cambios

El inicio del segundo tiempo vio el ingreso de "Trucho" Valencia, goleador en el partido ante India, que llegó imprimiendo velocidad y combinaciones junto a "Pumita" Rodríguez.

Los de Oceanía mostraron dominio en cancha después del minuto 65' con la salida de los mediocampistas titulares panameños, pero sin mostrar ese dominio en el marcador.

Panamá cerró con la pelota en su poder y buscando ofensiva, pero no le alcanzó para ponerse en ventaja y en 90' minutos el partido terminó empatado.

En la definición desde el punto penal, Nueva Zelanda superó a Panamá con un 5-3 para avanzar a la final de la Copa Kirin.