MAREA ROJA Marea Roja -  1 de octubre de 2026 - 00:26

Selección de Panamá: Giovany Herbert, la novedad en el once de Thomas Christiansen

El joven mediocampista Giovany Herbert saltará a la cancha como titular para la selección de Panamá ante Nueva Zelanda.

Selección de Panamá: Giovany Herbert

Selección de Panamá: Giovany Herbert, la novedad en el once de Thomas Christiansen

El joven jugador del Kryvbas Kryvyi Rih Giovany Herbert es la novedad en el once titular de la selección de Panamá de Thomas Christiansen, que se enfrentará a Nueva Zelanda en amistoso de preparación, el segundo de la fecha FIFA.

Herbert, con el dorsal número 20 fue titular ante India, un partido complicado en el que se empató por marcador de 1-1 con gol de Omar "Trucho" Valencia, pero esta vez deberá mostrarse junto a indiscutibles en la selección panameña.

El mediocampista de 21 años de edad compartirá en mitad de cancha, en la zona de creación de juego con Adalberto "Coco" Carrasquilla y Cristian "Fulo" Martínez.

Alineación de la selección de Panamá

Orlando Mosquera, César Blackman, Jiovany Ramos, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Jorge Gutiérrez, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Giovany Herbert, José Luis Rodríguez y José Fajardo.

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