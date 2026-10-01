Selección de Panamá: Giovany Herbert, la novedad en el once de Thomas Christiansen

El joven jugador del Kryvbas Kryvyi Rih Giovany Herbert es la novedad en el once titular de la selección de Panamá de Thomas Christiansen, que se enfrentará a Nueva Zelanda en amistoso de preparación, el segundo de la fecha FIFA.

Herbert, con el dorsal número 20 fue titular ante India, un partido complicado en el que se empató por marcador de 1-1 con gol de Omar "Trucho" Valencia, pero esta vez deberá mostrarse junto a indiscutibles en la selección panameña.

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