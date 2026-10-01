Selección de Panamá: Giovany Herbert, la novedad en el once de Thomas Christiansen

El joven jugador del Kryvbas Kryvyi Rih Giovany Herbert es la novedad en el once titular de la selección de Panamá de Thomas Christiansen, que se enfrentará a Nueva Zelanda en amistoso de preparación, el segundo de la fecha FIFA.
El mediocampista de 21 años de edad compartirá en mitad de cancha, en la zona de creación de juego con Adalberto "Coco" Carrasquilla y Cristian "Fulo" Martínez.
Alineación de la selección de Panamá
Orlando Mosquera, César Blackman, Jiovany Ramos, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Jorge Gutiérrez, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Giovany Herbert, José Luis Rodríguez y José Fajardo.