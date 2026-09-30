MLB: Los Yankees de New York le ganan Medias Rojas y avanzan a la Serie Divisional

Es apenas la primera parada de un camino en la postemporada de la MLB que los Yankees de New York esperan prolongar hasta bien entrado octubre, pero si pudieran elegir a un rival para dejar en el camino primero, pocos les darían más satisfacción que los Medias Rojas de Boston.

Luis García Jr. conectó un jonrón temprano y Cody Bellinger sentenció el encuentro más adelante con un batazo de tres carreras, mientras los Yankees aplastaban 9-2 a los Medias Rojas la noche del miércoles en el Yankee Stadium, completando la barrida de dos juegos en la Serie del Comodín de la Liga Americana y avanzando a la Serie Divisional de la L.A. contra los Rays.

Siguiendo los pasos de Cam Schlittler en el primer juego de la serie, Max Fried lanzó seis innings de una carrera y luego dejó que los bates hicieran el resto ante su rival más histórico. Y vaya que lo hicieron. Se esperaba una serie de pocas carreras, pero los Yankees terminaron convirtiéndola en una serie totalmente desigual.

Adquirido para aportar poder con Aaron Judge en la lista de lesionados, García dio el primer golpe contra el ex Yankee Sonny Gray con su gran batazo en el cuarto episodio. Gray permitió dos carreras antes de abandonar el encuentro en el quinto acto, en medio de una fuerte lluvia de abucheos.

Nacido en Nueva York y aficionado de los Yankees antes de mudarse a la República Dominicana a temprana edad, García sonreía mientras cruzaba el plato y señalaba hacia las gradas. Conectó 30 jonrones durante la temporada regular, siete de ellos después de ser adquirido desde los Nacionales en agosto.

Bellinger recibió el primer lanzamiento ceremonial de su padre, Clay, y luego conectó un sencillo productor ante el zurdo Erik Miller en el quinto capítulo. Fue la segunda noche consecutiva en la que Miller permitió una carrera al primer bateador que enfrentó, luego de conceder el primer cuadrangular de Ben Rice en el Juego 1.

Explosiva ofensiva

Los Yankees sentenciaron el encuentro con un racimo de seis carreras en el sexto inning, enviando a 10 bateadores al plato. El torpedero novato de ascendencia cubana George Lombard Jr. consiguió su primera carrera impulsada en postemporada, antes de que Austin Wells y Ryan McMahon remolcaran anotaciones. Bellinger puso el broche de oro al castigar un cambio de Garrett Whitlock y enviarlo a las gradas.

El venezolano Willson Contreras y Nick Sogard conectaron jonrones por los Medias Rojas, que habían pasado 26 innings sin anotar una carrera en postemporada antes del vuelacercas de Contreras ante Fried en el sexto episodio. La sequía se remontaba al Juego 2 de la Serie del Comodín de la Liga Americana del año pasado en el Bronx.