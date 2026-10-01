Selección de Panamá: Giovany Herbert se estrena como goleador

El jugador de 21 años de edad Giovany Herbert marcó ante Nueva Zelanda en amistoso de la selección de Panamá , consiguiendo así su primera anotación con "La Roja".

Herbert saltó al escenario en la ciudad de Yokohama como titular, rodeado de un equipo con mucha experiencia y en la primera mitad puso número en el marcador, mostrándose de gran manera en ofensiva.

El jugador del Kryvbas Kryvyi Rih aprovechó una grana asistencia de José Luis Rodríguez, que apareció con velocidad por izquierda para cederle el balón al colonense, que de primera definió con su pierna izquierda en el cierre del primer tiempo.

Juventud en cancha poniendo números para la selección de Panamá

La novedad en el once de Thomas Christiansen, Giovany Herbert en apenas 5 partidos con la selección de Panamá logró estrenarse como goleador.

El ex DAU de la LPF ya había avisado minutos antes, cuando no logró darle dirección a un pase del carrilero por derecha César Blackman, pero al 45+2' llegó el esperado gol, que de momento pone el 1-1.