Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Nueva Zelanda

La selección de Panamá se enfrentará al onceno de Nueva Zelanda en el segundo amistoso fecha FIFA, esta vez desde el Estadio de Yokohama en Japón.
Alineación de la selección de Panamá
Orlando Mosquera, César Blackman, Jiovany Ramos, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Jorge Gutiérrez, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Giovany Herbert, José Luis Rodríguez y José Fajardo.
Un destacado número de mundialistas verán acción como titulares, luego de que ante India los jovenes, varios de ellos debutantes saltaran al escenario de inicio.
La novedad en la titular es el mediocampista Giovany Herbert, jugador de 21 años de edad que ve acción en Ucrania con el Kryvbas Kryvyi Rih.