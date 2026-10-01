MAREA ROJA Marea Roja -  1 de octubre de 2026 - 00:12

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Nueva Zelanda

Conoce la alineación de la selección de Panamá para enfrentar amistoso ante Nueva Zelanda en Yokohama, Japón-.

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Nueva Zelanda

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Nueva Zelanda

La selección de Panamá se enfrentará al onceno de Nueva Zelanda en el segundo amistoso fecha FIFA, esta vez desde el Estadio de Yokohama en Japón.

El DT Thomas Christiansen como ya lo había revelado, colocará un once con mucha experiencia con "La Roja", con un José Fajardo liderando el ataque.

Alineación de la selección de Panamá

Orlando Mosquera, César Blackman, Jiovany Ramos, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Jorge Gutiérrez, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Giovany Herbert, José Luis Rodríguez y José Fajardo.

Un destacado número de mundialistas verán acción como titulares, luego de que ante India los jovenes, varios de ellos debutantes saltaran al escenario de inicio.

La novedad en la titular es el mediocampista Giovany Herbert, jugador de 21 años de edad que ve acción en Ucrania con el Kryvbas Kryvyi Rih.

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