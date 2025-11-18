EN VIVO

La Selección de Panamá se clasifica al Mundial 2026 con triunfo de local ante El Salvador

FOTO: FEPAFUT
La selección de Panamá superó duelo ante El Salvador en el cierre de las eliminatorias Concacaf y se clasifica al Mundial 2026.

La selección de Panamá superó a El Salvador en el cierre de las eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026 desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Un 3-0 en el Estadio Rommel Fernández le da la clasificación a la cita mundialista a "La Roja".

Se termina el partido, PANAMÁ al Mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990977628774543506&partner=&hide_thread=false
Imagen del DT

Thomas Christiansen entre lágrimas en el cierre del partido.

Puma y el gol

José Luis Rodríguez anotó sobre el 86' para poner el 3-0.

Posteeee

José Luis Rodríguez con el tiro libre y la terminó mandando al poste.

La tuvo Guti sobre el 79'

Jorge Gutiérrez apareció como un atacante más, pero la envió afuera, después del pase de Adalberto Carrasquilla.

Sólo Fajardo y no pudo definir

José Fajardo con el centro de "Guti" pero no pudo definir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990975240743367062&partner=&hide_thread=false
75' minutos de partido, se Eric Davis

En su lugar entra el lateral izquierdo Jorge Gutiérrez, que le lleva la cinta de capitán a Alberto Quintero.

Más cambios en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990972693181837351&partner=&hide_thread=false
Una hora de partido

En 60' minutos, Panamá controla el partido.

Doble cambio en Panamá

Entran a la cancha José Fajardo y Cristian Martínez, mientras que salen Azarías Londoño y Aníbal Godoy.

Minuto 54'

César Blackman llega al borde de área y remata de pierna derecha, pero se va a un lado del arco.

De inmediato al ataque

Eric Davis con el centro y Adalberto Carrasquilla la bajó, pero su pase en corto en el área fue rechazado por la defensa.

Inicia el segundo tiempo

Ya se juega el segundo tiempo del Panamá vs El Salvador.

Ventaja al medio tiempo para Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990963402525552711&partner=&hide_thread=false
Anotación panameña

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990964676201419194&partner=&hide_thread=false
Ismael sólo, pero no pudo anotar

Eric Davis con el pase a Ismael Díaz que llegó solo, pero no pudo definir sobre el 42'.

Peligro salvadoreño

Andrés Andrade se equivoca en la salida y El Salvador llega con peligro, pero el remate se va desviado.

Amarilla para Godoy

Aníbal Godoy es amonestado sobre el minuto 34' de partido.

Minuto 33', llegada de Harvey y tiro de Waterman

Cecilio Waterman llegó con el disparo de pierna derecha ante el centro de Carlos Harvey, que sigue teniendo apariciones por banda derecha.

Media hora de partido

Panamá mantiene la posesión del balón y sigue generando peligro.

De nuevo Blackman generando peligro

Ismael Díaz dejó rivales en el camino sobre el 27' y le sirvió la pelota al área a César Blackman que disparó de pierna derecha, pero en la línea sacó la defensa.

Llegada de Harvey

Carlos Harvey sobre el minuto 20' llegó al área, pero su golpe de cabeza se fue desviado, ante la marca salvadoreña.

Blackman anota y abre el marcador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990954034107228160&partner=&hide_thread=false
Minuto 13' sigue la presión panameña

Ismael Díaz llegó de cabeza y el arquero la terminó sacando, exigiéndose al máximo.

Llegada de Panamá

Cecilio Waterman recibe el pase de Andrés Andrade y le bajó el balón a Ismael Díaz que disparó desviado.

10' minutos de partido

En varias ocasiones Panamá ha jugado directo en busca de Waterman y Londoño, pero no llegan los delanteros al balón.

Presiona Panamá

Dos tiros libres de Panamá en 7' minutos, pero los centros de Eric Davis no llegaron con claridad.

Con todo Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990950528675889564&partner=&hide_thread=false
Arrancan las acciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990949698895839335&partner=&hide_thread=false
Mensaje para Coco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990948198496567626&partner=&hide_thread=false
Se entonan las Notas del Himno Nacional de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990948863080116261&partner=&hide_thread=false

Jugadores salen a la cancha

Los jugadores ya salen al terreno de juego para disputar duelo de eliminatorias Concacaf.

El ataque panameño

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990941574285447396&partner=&hide_thread=false
Las afueras del Rommel con más gente llegando

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990938847711277335&partner=&hide_thread=false

De vuelta a la alineación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990930890730713487&partner=&hide_thread=false

Cambio en el once

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990931083043508344&partner=&hide_thread=false
Los locales con el once

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990930203116294353&partner=&hide_thread=false

Once de la visita

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaSelecta_SLV/status/1990940338798612490&partner=&hide_thread=false

Llega "La Roja"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990929620422496561&partner=&hide_thread=false
En vivo la previa del Selección de Panamá vs El Salvador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990927180482949554&partner=&hide_thread=false
Los descartados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990921571683155998&partner=&hide_thread=false

Salida del hotel

Los jugadores de la selección de Panamá ya salen del hotel Miramar en camino al Estadio Rommel Fernández.

Los rivales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990915517062799531&partner=&hide_thread=false
"Armas" de "La Roja"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990914822490542139&partner=&hide_thread=false
Una gran imagen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990914519707812229&partner=&hide_thread=false
Camerino listo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990914050465595762&partner=&hide_thread=false
Con todo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990907000125816963&partner=&hide_thread=false

Llegan al escenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1990897979499147351&partner=&hide_thread=false

