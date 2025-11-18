EN VIVO
MAREA ROJA
La Selección de Panamá se clasifica al Mundial 2026 con triunfo de local ante El Salvador
La selección de Panamá superó duelo ante El Salvador en el cierre de las eliminatorias Concacaf y se clasifica al Mundial 2026.
La selección de Panamá superó a El Salvador en el cierre de las eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026 desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Un 3-0 en el Estadio Rommel Fernández le da la clasificación a la cita mundialista a "La Roja".
