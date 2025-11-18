Selección de Panamá golea a El Salvador y clasifica al Mundial 2026

La Selección de Panamá derrotó 3-0 a El Salvador en el último partido de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF para clasificar al Mundial 2026.

César Blackman fue el encargado de abrir el marcador luego de una buena jugada panameña. Ismael Díaz apareció por izquierda, metió un pase al área para la llegada de Aníbal Godoy que metió un centro, el despeje quedó para Carrasquilla que disparó, pero fue bloqueado por la defensa y el balón quedó para el lateral del Slovan Bratislava que remató fuerte y arriba a los 17 minutos del primer tiempo.

Panamá siguió atacando con Ismael Díaz generando mucho peligro al igual que Blackman por derecha. Y con un Waterman posteando.

Sobre el final de la primera parte una falta sobre Waterman en el área penal, se decretó penal. Desde los doce pasos Erick Davis anotó engañando al portero al hacer una paradinha y rematar por bajo a la izquierda.

Sobre el final del partido apareció "Coco" con un filtrado para Alberto Quintero que recortó en el área, metió un pase para Fajardo que remató a la defensa pero quedó para José Luis Rodríguez que anotó.