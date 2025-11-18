Selección de Panamá golea a El Salvador y clasifica al Mundial 2026

La Selección de Panamá derrotó 3-0 a El Salvador en el último partido de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF para clasificar al Mundial 2026.
Panamá siguió atacando con Ismael Díaz generando mucho peligro al igual que Blackman por derecha. Y con un Waterman posteando.
Sobre el final de la primera parte una falta sobre Waterman en el área penal, se decretó penal. Desde los doce pasos Erick Davis anotó engañando al portero al hacer una paradinha y rematar por bajo a la izquierda.
Sobre el final del partido apareció "Coco" con un filtrado para Alberto Quintero que recortó en el área, metió un pase para Fajardo que remató a la defensa pero quedó para José Luis Rodríguez que anotó.