Selección de Panamá: Números de Thomas Christiansen ante El Salvador

Repasa los números de Thomas Christiansen con la Selección de Panamá enfrentando a El Salvador, siendo hoy la quinta ocasión en la que se enfrenten.
Para el DT Thomas Christiansen será la quinta ocasión que se enfrente al seleccionado de El Salvador como entrenador de Panamá.
Su registro se resume en dos victorias, una derrota y un empate.
Resultados
SLV 1-0 PAN
Eliminatorias al Mundial de Catar 2022
Estadio Cuscatlán
Gol: Enrico Dueñas (SLV) min 37
San Salvador, SLV
7 de octubre 2021
PAN 2-1 SLV
Eliminatorias al Mundial de Catar 2022
Estadio Rommel Fernández
Goles: Jairo Henríquez (SLV) min 1, Cecilio Waterman (PAN) min 50 y Freddy Góndola (PAN) min 52
Ciudad de Panamá, PAN
16 de noviembre 2021
PAN 2-2 SLV
Copa Oro 2023
Estadio Shell Energy
Goles: Brayan Gil (SLV) min 4, Fidel Escobar (PAN) min 26, Ismael Díaz (PAN) min 71 y Mayer Gil (SLV) min 91
Houston, TX
4 de julio 2023
SLV 0-1 PAN
Eliminatorias al Mundial de Catar 2026
Estadio Cuscatlán
Gol: José Fajardo (PAN) min 55
San Salvador, SLV
10 de octubre 2025