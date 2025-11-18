MAREA ROJA Marea Roja -  18 de noviembre de 2025 - 16:11

Selección de Panamá: Números de Thomas Christiansen ante El Salvador

Repasa los números de Thomas Christiansen con la Selección de Panamá enfrentando a El Salvador, siendo hoy la quinta ocasión en la que se enfrenten.

Thomas Christiansen ante El Salvador

Para el DT Thomas Christiansen será la quinta ocasión que se enfrente al seleccionado de El Salvador como entrenador de Panamá.

Su registro se resume en dos victorias, una derrota y un empate.

Resultados

SLV 1-0 PAN

Eliminatorias al Mundial de Catar 2022

Estadio Cuscatlán

Gol: Enrico Dueñas (SLV) min 37

San Salvador, SLV

7 de octubre 2021

PAN 2-1 SLV

Eliminatorias al Mundial de Catar 2022

Estadio Rommel Fernández

Goles: Jairo Henríquez (SLV) min 1, Cecilio Waterman (PAN) min 50 y Freddy Góndola (PAN) min 52

Ciudad de Panamá, PAN

16 de noviembre 2021

PAN 2-2 SLV

Copa Oro 2023

Estadio Shell Energy

Goles: Brayan Gil (SLV) min 4, Fidel Escobar (PAN) min 26, Ismael Díaz (PAN) min 71 y Mayer Gil (SLV) min 91

Houston, TX

4 de julio 2023

SLV 0-1 PAN

Eliminatorias al Mundial de Catar 2026

Estadio Cuscatlán

Gol: José Fajardo (PAN) min 55

San Salvador, SLV

10 de octubre 2025

