Selección de Panamá: Conoce la alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a El Salvador FOTO: SAMID BOTELLO

Thomas Christiansen ya tiene su once inicial en la Selección de Panamá para enfrentar a El Salvador para el último partido de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

De ganar, los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen asegurarían como mínimo el pase a la fase de Repechaje, reservada para los dos mejores segundos lugares de la Ronda Final de Eliminatorias de CONCACAF.

