Selección de Panamá: Conoce la alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a El Salvador

Thomas Christiansen ya tiene su once inicial en la Selección de Panamá para enfrentar a El Salvador para el último partido de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.
Panamá busca su cuarta victoria consecutiva sobre El Salvador en partidos de Eliminatorias cuando juega como local.
Alineación de la Selección de Panamá ante El Salvador
- Orlando Mosquera
- César Blackman
- Fidel Escobar
- Andrés Andrade
- Eric Davis
- Aníbal Godoy
- Carlos Harvey
- Adalberto Carrasquilla
- Ismael Díaz
- Azarías Londoño
- Cecilio Waterman