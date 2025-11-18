Selección de Panamá: Cecilio Waterman repite en el once de Thomas Christiansen

Cecilio Waterman repite en el once de las Selección de Panamá de Thomas Christiansen luego de su recital ante Guatemala en el triunfo 3-2 en el Trébol.

Waterman anotó dos goles para iniciar con el triunfo panameño antes que los locales igualaran las acciones hasta el gol final de José Fajardo para que Panamá igualara en puntos a Surinam.

El delantero del Coquimbo llega a 50 partidos con la selección de Panamá donde ha marcado 14 encuentros.

Escenarios clasificatorios para la Selección de Panamá

Pase directo al Mundial

Si Panamá gana y Surinam empata o pierde ante Surinam, la escuadra panameña asegura el primer lugar del grupo A y avanza directo al Mundial

Si Panamá empata y Surinam pierde, la escuadra panameña asegura el primer lugar del grupo A y avanza directo al Mundial

Si Panamá gana y Surinam gana por 1-0, la escuadra panameña necesita golear por más de 4 goles a El Salvador y así superar al elenco surinamés en la diferencia de goles para pasar directo al Mundial como primer lugar del grupo A.

Repechaje

Si Panamá gana por la mínima y Surinam también gana, la escuadra panameña aseguraría el segundo lugar del grupo A y avanzaría a la fase de repechaje.