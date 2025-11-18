Kadir Barría anota doblete para darle el triunfo al Botafogo

Kadir Barría fue la figura del triunfo del Botafogo ante el Sporting Recife luego de entrar de cambio en la primera parte y marcar dos tantos.

En el primer tanto controló en el área con el muslo para rematar por bajo a los casi 15 minutos de la segunda parte. Y sobre el final del partido, cuando ya la reposición estaba con cuatro minutos añadidos, apareció fuera del área para un control orientado y disparar fuerte y alto, su tiro pegó en el travesaño y se metió en el fondo.

Con el gol del triunfo el panameño se quitó la camiseta, lloró de emoción mientras sus compañeros fueron a abrazarle.

"Esto siempre ha sido un sueño. Me acordé de Igor Jesús en el segundo gol. Aprendí mucho de él", dijo Barría tras el partido.

Es el segundo gol de Barría con el primer equipo más los cinco goles que suma con el segundo equipo del Botafogo.

Gol de la victoria de Kadir Barría