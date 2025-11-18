Thomas Christiansen entre lágrimas habla del sacrificio en la clasificación al Mundial 2026

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló del sacrificio de su recorrido en las eliminatorias Concacaf, en la que terminan clasificando al Mundial 2026.
Especial momento para Thomas Christiansen
"Hoy he tenido el privilegio de dirigirlos, transmitirles lo que yo se. Los chicos han estado enfocados, en los entrenamientos dije que ahí en donde se ganan los partidos, la preparación era necesaria para la respuesta que tuvieron hoy", añadió el seleccionador.
"Salieron a disfrutar un partido tan importante para ellos y un país", mencionó.
"Para uno que está ahí arriba (señala al cielo), si nos hubiéramos clasificado a Qatar lo hubiera vivió, pero esta vez desde el cielo lo ha vivido", señaló el DT, en una dedicatoria especial a su padre.
"Todos juntos somos muy buenos", finalizó el hispano danés.