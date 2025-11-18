Selección de Panamá: Alberto Quintero, el capitán en la clasificación al Mundial 2026

Alberto Quintero , jugador del CD Plaza Amador terminó siendo el capitán en el cierre del partido en la última jornada de las eliminatorias Concacaf, en donde clasificó al Mundial 2026.

"Negrito" ingresó de cambio al minuto 72' del partido y luego con la salida del campo de Eric Davis, le fue otorgada la cinta de capitán, en un cierre con muchas emociones.

El habilidoso extremo panameño tuvo oportunidades de anotar, con mucho desequilibrio por banda, sumando buenos minutos en el equipo de Thomas Christiansen.

La oportunidad de Alberto Quintero

"Un Dios perfecto, yo nunca perdí la fe, la esperanza, estaba trabajando bien en mi club, se me da la oportunidad de venir, se lo dije al grupo, mucha fe, no pierdan la esperanza, que vamos a ir directo", mencionó "Negrito".

"Les dije, Surinam es el único equipo que no ha flateado, el único equipo que no jugado con presión, le tocaba jugar con presión, tenían que ganar, nosotros sabíamos que teníamos que ganar en casa, ya después podía pasar cualquier cosa, pero siempre con fe, siempre pensé en el profesionalismo de Guatemala", mencionó.

"Estas cosas pasan cuando nos unimos como país, cuando todos vamos por el mismo sueño de clasificar al Mundial", finalizó.