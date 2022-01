LO ÚLTIMO. Lista de convocados de la selección de Panamá para las eliminatorias

Cristian Quintero aparece en la lista de convocados

"A Cristian le hemos llamada para el partido de Perú por lo que ha mostrado en la LPF, ha tenido un año difícil, no ha sido titulas, luego a entrado, pero las cualidades que he visto en Christian me gustan, jugador joven con mucho atrevimiento."

VAR en la CONCACAF

"El VAR va a beneficiar, si hay alguna duda, el VAR esta ahí para resolverlo, pero siempre hay errores humanos con el tema del VAR, pero de esta manera se minimiza un poco, pero lo veo positivo", señaló el DT de la selección de Panamá.