LEGIONARIOS Marea Roja -  6 de octubre de 2026 - 08:24

Luis Mejía se lesionó y tuvo que abandonar el partido en victoria de Nacional

El guardameta panameño Luis Mejía salió lesionado en la victoria del Club Nacional en la Primera División de Uruguay.

Luis Mejía se lesionó y tuvo que abandonar el partido en victoria de Nacional

Luis Mejía se lesionó y tuvo que abandonar el partido en victoria de Nacional

FOTO: IA

El guardameta panameño Luis Mejía encendió las alarmas luego de sufrir una lesión durante la victoria 2-0 del Club Nacional sobre Montevideo City Torque, correspondiente a la jornada 9 de la Primera División de Uruguay.

La acción se produjo después de una destacada intervención del arquero canalero. Mejía logró atajar un peligroso remate de tiro libre, pero al momento de caer lo hizo de mala manera y rápidamente mostró señales de dolor.

Luis Mejía fue sustituido antes del medio tiempo

La molestia le impidió continuar en el compromiso y tuvo que abandonar el terreno de juego, siendo reemplazado por Alexis Arias al 41’ en el estadio Gran Parque Central.

Nacional terminó quedándose con los tres puntos gracias a las anotaciones de Tomás Viera y Maxi Gómez, que sellaron el triunfo 2-0 del conjunto tricolor.

Ahora habrá que esperar los reportes médicos para conocer el alcance de la lesión de Luis Mejía, una situación que también genera atención en Panamá de cara a sus próximos compromisos en noviembre por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.

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