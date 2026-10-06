Luis Mejía se lesionó y tuvo que abandonar el partido en victoria de Nacional

El guardameta panameño Luis Mejía encendió las alarmas luego de sufrir una lesión durante la victoria 2-0 del Club Nacional sobre Montevideo City Torque, correspondiente a la jornada 9 de la Primera División de Uruguay.
Luis Mejía fue sustituido antes del medio tiempo
La molestia le impidió continuar en el compromiso y tuvo que abandonar el terreno de juego, siendo reemplazado por Alexis Arias al 41’ en el estadio Gran Parque Central.
Nacional terminó quedándose con los tres puntos gracias a las anotaciones de Tomás Viera y Maxi Gómez, que sellaron el triunfo 2-0 del conjunto tricolor.
Ahora habrá que esperar los reportes médicos para conocer el alcance de la lesión de Luis Mejía, una situación que también genera atención en Panamá de cara a sus próximos compromisos en noviembre por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.