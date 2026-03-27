MAREA ROJA Marea Roja -  27 de marzo de 2026 - 11:13

Martín Krug, Roderick Miller y César Yanis, novedades en el once de Panamá vs Sudáfrica

Repasa la alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Sudáfrica en amistosos con las novedades de Martín Krug, Roderick Miller y César Yanis.

Martín Krug

Martín Krug, Roderick Miller y César Yanis, novedades en el once de Panamá vs Sudáfrica

FOTO: COPA AMÉRICA

Martín Krug, Roderick Miller, Luis Mejía y César Yanis son las novedades en el once que presenta Thomas Christiansen con la selección de Panamá para enfrentar a Sudáfrica en el primer amistoso.

El hispano-danés coloca una línea de 5 con novedades en la central se trata de Martín Krug, Roderick Miller, lo acompaña la experiencia de José Córdoba y en los laterales con César Blackman y Eric Davis.

En la media cancha colocan a Carlos Harvey y a Cristian Martínez, mientras que la ofensiva abre paso para darle oportunidad a César Yanis, acompañado de Édgar Bárcenas y en punta con Cecilio Waterman.

Alineación de Panamá para medirse a Sudáfrica con Martin Krug, Roderick Miller y César Yanis

  • Luis Mejía
  • César Blackman
  • Martín Krug
  • José Córdoba
  • Roderick Miller
  • Eric Davis
  • Cristian Martínez
  • Carlos Harvey
  • César Yanis
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • Cecilio Waterman
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