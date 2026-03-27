Martín Krug, Roderick Miller y César Yanis, novedades en el once de Panamá vs Sudáfrica

Martín Krug, Roderick Miller, Luis Mejía y César Yanis son las novedades en el once que presenta Thomas Christiansen con la selección de Panamá para enfrentar a Sudáfrica en el primer amistoso.
En la media cancha colocan a Carlos Harvey y a Cristian Martínez, mientras que la ofensiva abre paso para darle oportunidad a César Yanis, acompañado de Édgar Bárcenas y en punta con Cecilio Waterman.
Alineación de Panamá para medirse a Sudáfrica con Martin Krug, Roderick Miller y César Yanis
- Luis Mejía
- César Blackman
- Martín Krug
- José Córdoba
- Roderick Miller
- Eric Davis
- Cristian Martínez
- Carlos Harvey
- César Yanis
- Édgar Yoel Bárcenas
- Cecilio Waterman