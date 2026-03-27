Martín Krug, Roderick Miller y César Yanis, novedades en el once de Panamá vs Sudáfrica FOTO: COPA AMÉRICA

Martín Krug, Roderick Miller, Luis Mejía y César Yanis son las novedades en el once que presenta Thomas Christiansen con la selección de Panamá para enfrentar a Sudáfrica en el primer amistoso.

El hispano-danés coloca una línea de 5 con novedades en la central se trata de Martín Krug, Roderick Miller, lo acompaña la experiencia de José Córdoba y en los laterales con César Blackman y Eric Davis.

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