Medios en El Salvador señalan que podrían jugar en El Cuscatlán ante Panamá

La selección de El Salvador recibirá a la Panamá de Thomas Christiansen el 10 de octubre en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González por la tercera fecha de las eliminatorias Concacaf.

El Salvador quería jugar sus partidos en el estadio Cuscatlán pero tienen un concierto de Guns N' Roses y la Concacaf no aprobó que se use por el corto tiempo de preparación para que el estadio este listo.

¿Podrá El Salvador cambiar la sede al Cuscatlán?

El medio salvadoreño El Gráfico publicó una entrevista del programa Güiri Güiri del encargado del estadio Néstor Castañeda donde manifestó que la fecha del concierto fue antes de conocer las de clasificación al Mundial.

Castañeda dijo que todavía hay esperanzas de solucionar, "Yo veo que se puede trasladar a otro escenario, se pueden mover fechas, yo creo que la situación es imperativa".

Por el momento no hay nada oficial sobre el tema y tocará estar atentos y esperar por lo que suceda.