Selección de Panamá: "La sensación al final del partido fue buena", Michael Amir Murillo

El lateral panameño Michael Amir Murillo, jugador del Besiktas, valoró el empate 0-0 de la s elección de Panamá ante Curazao en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027.

El futbolista de 30 años destacó el dominio de la selección panameña durante el encuentro y lamentó las oportunidades que no pudieron concretar.

“Tuvimos varias ocasiones claras que no pudimos concretar, pero la sensación al final del partido fue buena porque pudimos dominar un gran equipo como lo es Curazao”, expresó Murillo.

Asimismo, señaló que la cancha sintética y las condiciones del viento complicaron el desarrollo del compromiso, especialmente por los resbalones que experimentaron los jugadores.

“Entre la sintética y el viento, creo que la cancha fue peor porque nos estábamos resbalando bastante, ya que llevamos jugando en grama natural en los últimos años. En el Rommel vamos a cerrar con todo”, añadió.

Selección de Panamá se juega la vida en la vuelta

Panamá tendrá la oportunidad de definir la serie este domingo 15 de noviembre, cuando reciba a Curazao a las 6:00 p.m. por RPC en el estadio Rommel Fernández. La Roja buscará una victoria que le permita avanzar al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF y a la Copa Oro 2027.