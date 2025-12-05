Mundial 2026: Conoce los grupos para la competición

MAREA ROJA Marea Roja -  5 de diciembre de 2025 - 14:30

Conoce a continuación como quedaron definidos los Grupos para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con la selección de Panamá en el L.

Finalizado el sorteo se conocieron en totalidad la definición de los Grupos para la próxima Copa Mundial 2026 de la FIFA, cita mundialista que verá la segunda participación de la selección de Panamá.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Play Off D

Grupo B

Canadá

Play Off A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Play off C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Play off B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Play off 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Play off 1 (Jamaica, Nueva Caledonia y Congo)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

La selección de Panamá del DT Thomas Christiansen disputará así su segunda cita mundialista, repitiendo un rival, el onceno de Inglaterra.

