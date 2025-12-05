Mundial 2026: Conoce los grupos para la competición

Finalizado el sorteo se conocieron en totalidad la definición de los Grupos para la próxima Copa Mundial 2026 de la FIFA, cita mundialista que verá la segunda participación de la selección de Panamá.
Sudáfrica
Corea del Sur
Play Off D
Grupo B
Canadá
Play Off A
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Play off C
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Play off B
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Play off 2
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Play off 1 (Jamaica, Nueva Caledonia y Congo)
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
La selección de Panamá del DT Thomas Christiansen disputará así su segunda cita mundialista, repitiendo un rival, el onceno de Inglaterra.