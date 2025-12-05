Mundial 2026: DT de Croacia Zlatko Dalić reacciona al Grupo junto a la selección de Panamá

El entrenador de 59 años de edad Zlatko Dalic habló luego de conocer el Grupo para la Copa Mundial 2026 , en donde estarán junto a la selección de Panamá, Inglaterra y Ghana.

Dalic, nacido en la ciudad de Livno, en Bosnia y Herzegovina pero al mando de Croacia tendrá a 3 rivales muy distintos en su Grupo, el Grupo L.

Zlatko Dalic habla de su Grupo en el Mundial 2026

"Lo más importante es el primer juego, este equipo nos va a indicar como nos va a ir en el resto de la fase de grupos, uno de los mejores equipos del mundo, con una de las mejores ligas. No sabemos tanto de Panamá, pero estaremos preparándonos para todo, sabemos que en la Copa del Mundo no hay nada fácil y yo soy siempre un optimista", añadió.

"Estaremos tratando en los próximos meses conseguir amistosos y prepararnos también para ese partido ante Panamá", mencionó el DT de Croacia.

Croacia y granes actuaciones mundialistas

"Mucho respeto, siempre esperemos que la próxima sea mejor todavía, ahora sabemos que jugar al fútbol no es fácil. Se espera mucho de Croacia por lo que ocurrió en las últimas copas del mundo, yo no quiero ponerle más presión a mi grupo, de que esperen algo enorme porque no es fácil", finalizó el seleccionador de Croacia.