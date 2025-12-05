Mundial 2026: Selección de Panamá enfrentará nuevamente a Inglaterra

La selección de Panamá conoció sus rivales para la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 y volverá a medirse con Inglaterra en el grupo L, rival al que enfrentó en la Copa del Mundo de Rusia 2018 .

En ese partido de la fase de grupos del 2018, los canaleros cayeron por marcador de 6-1 en el Estadio de Nizhni Nóvgorod, dejando como máximo goleador al delantero inglés, Harry Kane, quien aportó tres goles.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

A pesar de la derrota, el defensor Felipe Baloy convirtió el primer gol en la historia de Panamá en una Copa del Mundo.

En la Copa del Mundo 2026, los panameños quedaron ubicados en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Alineación de la Selección de Panamá vs Inglaterra en el 2018

Panamá: Jaime Penedo, Eric Davis, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Román Torres, Gabriel Gómez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Aníbal Godoy, Armando Cooper y Blas Pérez.

Inglaterra: Jordan Pickford, Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker, Jordan Henderson, Lingard, Loftus-Cheek, Young, Kieran Trippier, Harry Kane y Raheem Sterling.