Isaac Cruz y Lamont Roach Jr cumplen en la báscula

El mexicano Isaac Cruz defenderá su cinturón de la categoría de peso superligero este sábado ante el estadounidense Lamont Roach Jr en el Frost Bank Center de la ciudad de San Antonio.

Ambos atletas superaron la báscula este viernes, haciendo totalmente oficial el combate titular de la velada.

Isaac Cruz y Lamont Roach Jr cumplieron el peso

Un esperado pleito entre un explosivo pegador originario del Distrito Federal de México, ante un hábil diestro que ha tenido un ascenso significativo, desde las 130 libras, ahora a un nuevo reto en las 140 libras.

Isaac Cruz - 138.6lbs

Lamont Roach Jr - 139.6lbs#BoxeoRPC @ringmagazine pic.twitter.com/kWOAqhv77f — Deportes RPC (@deportes_rpc) December 5, 2025

Lamont Roach Jr llega a este cara a cara después de empatar en un controversial pleito ante Gervonta Davis, en donde lució de gran manera, a pesar de su ascenso de categoría y ahora irá por un reto un peso más por encima de las 135 libras, en donde atrajo muchos reflectores alrededor del mundo.

Por otra parte, el actual campeón interino CMB viene de derrotar a su compatriota Omar Salcido Gamez el pasado mes de julio en el MGM Grand, Grand Garden Arena de Las Vegas.

El pleito este sábado 6 de diciembre, con otras 3 peleas de título mundial la podrán sintonizar a través de la señal de RPC y Telemetro desde las 8:00 P.M.