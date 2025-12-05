¡HISTÓRICO! Selección de Panamá disputará partidos en el Grupo L

La selección de Panamá ha quedado posicionada en el Grupo L para disputar la Copa Mundial 2026 de la FIFA de Canadá, México y Estados Unidos.

Los dirigidos por el DT Thomas Christiansen estarán compartiendo junto a los oncenos de Inglaterra, Croacia y Ghana, esta vez en su histórica segunda participación en copas del mundo.

Una gran clasificación a la cita mundialista para la selección de Panamá

"La Roja" logró su clasificación a la Copa del Mundo en el último partido de las eliminatorias Concacaf, después de superar a El Salvador por marcador de 3-0 en el Estadio Rommel Fernández, en un emocionante partido, que terminó en una celebración a lo grande por las calles del país.

Panamá enfrentará nuevamente a los ingleses, como en aquel histórico mundial de Rusia 2018, en donde fue la primera participación de los "canaleros".

Dos selecciones europeas de calidad y un histórico africano para el arranque del camino en la gran cita que se llevará a cabo en junio del próximo año 2026.