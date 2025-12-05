Thomas Christiansen y sus impresiones al conocer sus rivales del Mundial 2026

Thomas Christiansen , entrenador de la Selección de Panamá , habló después de conocer sus rivales en la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá .

"Es un grupo muy difícil, pero todos los equipos que estaban en el sorteo son difíciles y era imposible no enfrentarnos a un rival complicado", dijo Thomas sobre Inglaterra, Croacia y Ghana, equipos que enfrentará en el grupo L.

El hispano danés también destacó que no quería enfrentar dos rivales europeos en el grupo.

"Eso era lo que no queríamos, por lo menos queríamos un rival de otro continente en lugar de dos europeos, pero ahora toca disfrutar esos tres partidos que tenemos".

"Vamos a intentar hacer lo mejor posible para tratar de superar lo logrado en Rusia 2018", agregó.

Thomas Christiansen conoce al técnico de Ghana, rival en el Mundial 2026

Christiansen mencionó que en su época de jugador enfrentó en la Bundesliga al seleccionador ghanés Otto Addo.

"Como jugador tengo buenas referencias de él, sin embargo como entrenador no tengo muchas".

Para finalizar, el técnico de 52 años dijo que estaba nervioso en el sorteo, tras ver como salían los nombres de los diferentes países.