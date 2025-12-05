Olympique Marsella cae ante el Lille con gol de Mbappé y Amir Murillo estuvo en la banca

Un gol del francés Ethan Mbappé, hermano menor del delantero del Real Madrid Kylian, le dio la victoria al Lille por 1-0 ante el Olympique Marsella sin Michael Amir Murillo, y evitó que los visitantes se colocaran líderes de una apretada Ligue 1, en este inicio de la decimoquinta jornada.

El cuadro que dirige el italiano Roberto de Zerbi ya tropezó la pasada semana ante el Toulouse (2-2) y se queda en tercera posición con 29 puntos, los mismos que el Lille, que es cuarto pero con peor porcentaje goleador.

Una situación de la que se podría aprovechar el Lens, actual líder con 31 puntos, y el Paris Saint-Germain (30), que juegan este sábado contra Nantes y Rennes respectivamente.

Michael Amir Murillo sigue sin sumar minutos

El tanto de Ethan Mbappé, centrocampista de 18 años, llegó a los 10 minutos de encuentro tras un exquisito control al borde del área y la posterior definición con la izquierda al segundo palo, tras una nefasta salida del guardameta argentino Gerónimo Rulli.

Michael Amir Murillo estuvo en el banquillo pero no vio minutos luego de estar varias semanas baja por lesión.

Una ventaja que conservó sin sufrir en exceso el cuadro local, que pese a gozar de menos posesión fue más incisivo en las áreas y sólido en tareas defensivas. El Marsella reaccionó tarde y consiguió tirar solamente dos veces a puerta en todo el partido.