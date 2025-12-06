Eduardo Camavinga estaría disponible para medirse al Celta de Vigo

El centrocampista francés Eduardo Camavinga se ejercitó con el grupo en el único entrenamiento con el que el Real Madrid preparó su regreso al Santiago Bernabéu, ante el Celta de Vigo, partido en el que seguirá de baja Dean Huijsen, que no saltó al césped y se perderá su cuarto encuentro consecutivo por un problema muscular.

La sobrecarga muscular que ha apartado a Huijsen de los partidos del Real Madrid desde el 23 de noviembre, fecha en la que marcó su primer gol en LaLiga de blanco ante el Elche, no remite y provocará que el central internacional no regrese ante el Celta tras perderse los duelos frente a Olympiacos, Girona y Athletic Club.

El sábado, en la vuelta al trabajo de la plantilla madridista tras dos días de descanso después de romper su mala dinámica liguera de tres empates consecutivos venciendo con claridad en San Mamés, Huijsen no superó la prueba que decidiría su momento de volver.

Eduardo Camavinga jugará ante Celta de Vigo

El joven central era una de las grandes promesas de la cantera y estuvo a un paso de instalarse en la primera plantilla con Carlo Ancelotti la pasada temporada, pero una grave lesión de rodilla, la rotura del cruzado, frenó en seco su progresión y abrió el camino para el salto de Raúl Asencio.

Ya a puerta cerrada, el técnico tolosarra trasladó al césped los conceptos tácticos que transmitió a sus jugadores antes de la sesión enfocados al Celta de Vigo y sacó conclusiones para las decisiones que debe tomar en su equipo titular. Con la baja de Trent necesita un nuevo lateral derecho, con Fede Valverde y Raúl Asencio como primeras opciones para desplazarse a la demarcación.